В Москве разгорелся скандал из-за "русофобской" выставки украинского художника

Активисты из общественного движения "Зов народа" написали обращения в Генпрокуратуру, ФСБ и СК России с просьбой проверить московское арт-пространство "Винзавод", которое продвигает в массы "русофобские карикатуры". По их данным, на выставке "Огонёк" представили работы скандального украинского художника Сергея Зарвы.

"Его творчество основано на уродовании обложек журнала "Огонёк" и изображении русских людей в русофобской манере. Сейчас Зарва живёт в Нью-Йорке, продаёт свои картины и получает овации за издевательства над Русским миром", — говорится в заявлении общественников, копия которого есть в распоряжении Life.ru.

Скриншот с анонсом выставки художника Зарвы. Фото © Winzavod.ru

Вызвавшую волну негодования выставку открыли в Москве, в 4-м Сыромятническом переулке. Общественники разглядели в представленных работах не только проявление русофобии, но и "абсолютное убийство искусства". Стоит отметить, что в настоящее время выставка уже не работает, однако "Зов народа" всё равно требует проверить "Винзавод" и выяснить, на каких основаниях он продвигает подобное творчество.

Ранее Life.ru писал, что общественники из движения "Зов народа" возмутились из-за "танца в стиле ЛГБТ*" на фестивале в Тамбове. Всероссийский конкурс хореографических коллективов прошёл 10 марта. В нём приняли участие как взрослые, так и дети. Больше всего активистов возмутил танец Максима Татаринцева, который вышел на сцену в женских туфлях на каблуках.