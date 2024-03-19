Названы семь женских привычек, которые навсегда отпугнут потенциальных поклонников

Мужчины любят разных женщин, однако есть паттерные привычки, которые присущи многим представительницам прекрасного пола. Сильный пол может подумать, что девушка не заинтересована в нём, если она будет постоянно сидеть в телефоне. Также "ред флаг" для любого парня — это бывшие: они не любят слушать об экс-партнёрах избранницы. Помимо этого, и токсичные комментарии от женщины на взаимоотношениях скажутся негативно, рассказала психолог, специалист по психосоматике Карина Чен.

Эксперт рекомендует ни в коем случае не рассказывать о себе подробности своей жизни, особенно на ранних этапах знакомства. По мнению Чен, не нужно доставать перед мужчиной содержимое сумки. Более того, психолог советует не говорить о своей фигуре, а если точнее — о методах получения таких форм. Также стоит дать возможность избраннику помочь вам: открыть дверь или донести пакеты.

"Помните, что искреннее обаяние и внутренняя привлекательность заключаются в естественности, открытости и умении поддерживать интересный диалог. Пусть ваша индивидуальность будет вашим главным достоинством, а коммуникация с мужчинами — источником радости и взаимного обмена энергией", — резюмировала Чен в диалоге с "Вечерней Москвой".