Названы семь женских привычек, которые навсегда отпугнут потенциальных поклонников
Психолог Чен: Разговор о бывшем партнёре оттолкнёт нового поклонника
Девушка не прочла заметку Life.ru и нарушила на свидании все правила, оттолкнув симпатичного знакомого. Обложка © Freepik
Мужчины любят разных женщин, однако есть паттерные привычки, которые присущи многим представительницам прекрасного пола. Сильный пол может подумать, что девушка не заинтересована в нём, если она будет постоянно сидеть в телефоне. Также "ред флаг" для любого парня — это бывшие: они не любят слушать об экс-партнёрах избранницы. Помимо этого, и токсичные комментарии от женщины на взаимоотношениях скажутся негативно, рассказала психолог, специалист по психосоматике Карина Чен.
Эксперт рекомендует ни в коем случае не рассказывать о себе подробности своей жизни, особенно на ранних этапах знакомства. По мнению Чен, не нужно доставать перед мужчиной содержимое сумки. Более того, психолог советует не говорить о своей фигуре, а если точнее — о методах получения таких форм. Также стоит дать возможность избраннику помочь вам: открыть дверь или донести пакеты.
"Помните, что искреннее обаяние и внутренняя привлекательность заключаются в естественности, открытости и умении поддерживать интересный диалог. Пусть ваша индивидуальность будет вашим главным достоинством, а коммуникация с мужчинами — источником радости и взаимного обмена энергией", — резюмировала Чен в диалоге с "Вечерней Москвой".
Ранее Life.ru писал о способах, которые укрепят отношения между партнёрами. Чтобы исправить положение можно одаривать вторую половинку комплиментами, чаще обнимать её, звонить без причины, делать сюрпризы и подарки. Никто не отменял романтические свидания, которые второй половинке будут приятны, а также они всегда сближают и избавляют девушку от чувства, что вы потеряли к ней интерес.