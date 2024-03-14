У вас нездоровые отношения, если не слышите от партнёра 7 этих мудрых фраз

Нормальные здоровые отношения — это когда пара не просто любит друг друга, а уважает, слушает и слышит. В них никто не пытается изменить спутника жизни, а принимает его таким, какой он есть. А ещё такие люди обычно уважают и поддерживают друг друга. Какие фразы указывают на здоровые отношения мужчины и женщины?

1. "Ты — идеальный человек, которому не нужно ничего в себе менять"

В здоровых отношениях не пытаются изменить друг друга. Фото © Freepik

Чтобы построить крепкие отношения, нужно учиться принимать человека со всеми его недостатками. Пытаться изменить вторую половинку бессмысленно — всё равно ничего сделать не получится. Помните, что к моменту вашей встречи человек уже сформировался и его плюсы и минусы останутся с ним на всю жизнь.

2. "Ты так красиво выглядишь, а ещё у тебя идеальная фигура"

Вместе с характером партнёр должен принять и внешний вид близкого человека. Если мужчина, условно, начал встречаться с полненькой или, наоборот, слишком худощавой девушкой, то он не должен ждать от неё изменений. Либо пусть принимает тот факт, что так она будет выглядеть всю жизнь, либо расстаётся.

В хороших отношениях оба партнёра должны любоваться внешним видом своего близкого человека. Если они не критикуют друг друга, а, наоборот, делают комплименты текущему внешнему виду, то построят крепкую семью.

3. "Я тобой горжусь"

Отношения нормальных людей построены на безграничной поддержке друг друга. Фото © Freepik

Отношения здорового человека должны состоять из поддержки в разных ситуациях — "и в горе, и в радости". Если половинка достигла какого-то успеха, то её за это обязательно нужно похвалить. Человек, находящийся рядом, должен понимать, что его достижения не остаются незамеченными. Тогда он будет стремиться повторять успех ради дальнейшей похвалы.

4. "Ты прав/права"

Многие девушки даже не задумываются над тем, нормально ли в отношениях извиняться. Они не делают этого практически никогда, ведь считают, что правы во всём. Но это неправильный подход, который обижает мужчину. Здоровые отношения людей состоят из возможностей переосмыслить свои действия и поступки. Поэтому если вы неправы, то должны извиниться: это абсолютно адекватный шаг.

5. "Я всё решу"

Нормально ли в отношениях помогать второй половинке? Да, без этого не построить крепкую семью. Фото © Freepik

В отношениях без токсичности фразу "я всё решу" обычно говорит мужчина. Причём просто бросаться словами нельзя. Раз уж пообещал помочь своей возлюбленной, то пусть вывернется наизнанку, но сдержит слово. Дамам важно чувствовать себя рядом с мужчиной как за каменной стеной. Без такой поддержки крепких отношений не построить.

6. "Что случилось? Что тебя беспокоит?"

В здоровых отношениях партнёры всегда интересуются жизнью друг друга. Если один из них чувствует себя плохо в эмоциональном плане, например, грустит или даже плачет, то обязательно нужно узнать причины случившегося. Когда партнёр выговорится, ему сразу полегчает. А ещё после оказанного знака внимания он полюбит вас больше, ведь поддержка в отношениях очень важна.

7. "Ты говоришь правильные вещи"

В нормальных отношениях люди должны прислушиваться к советам друг друга. Фото © Freepik

В нормальных отношениях партнёры не просто сосуществуют, а прислушиваются друг к другу в важных вопросах. Например, во время споров половинки должны не только искать компромисс, но и выполнять то, что советовали друг другу ранее. Если вы воспользуетесь советом партнёра, то ему будет приятно, что его слушают. Тогда он будет стараться давать хорошие советы и дальше.