8 способов оказать девушке знаки внимания и спасти себя от выноса мозга

Если вторая половинка жалуется на недостаток внимания, это необязательно значит, что вы проводите с ней мало времени. Такую претензию дама может предъявлять даже в том случае, если вы гуляете с ней каждый день или живёте вместе.

Под недостатком внимания девушка имеет в виду, что вы не интересуетесь её проблемами, не дарите подарки и не устраиваете романтические свидания. Но как исправить положение и сделать так, чтобы она больше не выносила мозг по этому поводу?

1. Посмотрите на ситуацию под другим углом

Какой знак внимания нужно оказать, чтобы девушка не выносила мозг? Фото © Freepik

Если хотите обращаться с девушкой ночью как со взрослой, то днём нужно относиться к ней как к ребёнку. Что обычно хотят дети? Игрушку, пойти в кафе, покататься на машине или просто погулять.

Оказывать знаки внимания — это не просто уделять девушке время, а давать ей те же эмоции, как в "конфетно-букетный" период (когда отношения только начинались). Вспомните, как вы завоёвывали её тогда, и делайте всё то же самое сейчас.

2. Обнимайте её и берите за руку

Чтобы дарить женщинам знаки внимания, достаточно стать чуть более тактильным. Старайтесь как можно чаще обнимать избранницу и берите её за руку во время прогулки. Это не только очень мило, но и позволит ещё больше сблизиться. Особенно важно проявлять тактильность, если вы много лет вместе.

3. Говорите комплименты

Оказывать знаки внимания женщине нужно с помощью уникальных комплиментов. Фото © Freepik

Проще всего оказывать знаки внимания с помощью приятных слов. Но есть одно условие: каждый раз нужно придумывать уникальные комплименты. Недостаточно просто говорить при встрече: "Красиво выглядишь". Эти слова даме наверняка уже приелись и никаких эмоций не вызывают.

Вместо этого похвалите её серёжки, красивые украшения или платье, которое идеально сидит на её фигуре. Если говорить уникальные комплименты, то у девушки всегда будет хорошее настроение.

4. Звоните женщине без причины

Самое грустное в отношениях — это когда не хочется набрать любимого человека и поболтать с ним "обо всём и ни о чём". Не забывайте дарить знаки внимания с помощью бытовых разговоров по телефону.

Если вы по пути с работы наберёте номер второй половинки и пообщаетесь с ней на протяжении 10–20 минут, то женщина поймёт, что вы её ещё любите. Тогда проблема дефицита внимания исчезнет.

5. Приготовьте завтрак в постель

Дарите женщинам знаки внимания с помощью завтрака в постель. Фото © Freepik

Знаки внимания женщине можно оказывать даже банальными вещами. Проснитесь пораньше дамы и сделайте её любимое блюдо. Оно необязательно должно быть сложным. Достаточно лишь приготовить яичницу с кофе и принести их в постель. Даже от такого перекуса девушка будет в восторге.

6. Дарите цветы не реже двух раз в месяц

Совет довольно банальный и очевидный, но мужчины всё равно им пренебрегают. Если не знаете, какой знак внимания оказать даме, то букет всегда решает любые проблемы в отношениях.

Регулярное дарение цветов — главный индикатор для женщины, что мужчина её любит. Но многие парни почему-то покупают букет всего два раза в год: на день рождения и 8 Марта. В таком случае не нужно удивляться, что женщине не хватает внимания.

7. Устройте романтическое свидание

Такой знак внимания нужно оказывать при продолжительных отношениях. Романтические свидания всегда сближают и избавляют девушку от чувства, что вы потеряли к ней интерес.

Желательно устраивать романтику и дома, рассыпав лепестки роз по квартире, сделав ужин и открыв её любимый напиток. Но можно поступить проще, пойдя в ресторан и заказав оформление вечера там.

8. Регулярно дарите подарки

Не забывайте оказывать знаки внимания с помощью подарков. Фото © Freepik

Каждые один-два месяца покупайте девушке презенты. Благо сейчас в России есть много магазинов с дешёвыми, но стильными ювелирными изделиями. Всего за несколько тысяч рублей можно купить красивые серёжки, колечко и браслет. Смотреться такой подарок будет стильно, и женщина будет от него в восторге.