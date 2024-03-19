Пьяный россиянин расстрелял пять соседских шпицев, облаявших его через забор

Житель курского села Разветье расстрелял из ружья пять соседских шпицев. Хозяева собак написали заявление в полицию, чтобы привлечь живодёра к ответственности, но уголовное дело так и не возбудили, сообщает SHOT.

Пьяный россиянин расстрелял пять соседских шпицев за лай через забор. Видео © Telegram / SHOT

"Пришёл во двор и увидел, что собаки с испуганными глазами вылазят из-под кустов, выбегают из-за дома. Одной собаки я недосчитался. Пошёл искать и увидел, что собака лежит за домом на песке", — рассказал Роман телеграм-каналу.

В итоге он отвёз питомцев в ветклинику, где у одного из шпицев обнаружили застрявшую пулю в позвоночнике. Пушистика удалось спасти, однако он навсегда остался инвалидом, так как у него отказали задние лапки. Роман утверждает, что расправу устроил его 56-летний сосед Дмитрий, с которым раньше уже были конфликты по поводу собак. Однако на этот раз животные "выбесили" его сильнее обычного: находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил помыть окно, а те облаяли его через забор.

Тогда Дмитрий достал ружьё и начал стрелять по испуганным шпицам. Об этом он сам рассказал полицейским после того, как хозяин питомцев написал на него заявление. Тем не менее обнаружить ружьё, из которого злоумышленник палил по пёсикам, так и не удалось. Роман считает, что тот мог вернуть карабин другу, у которого, предположительно, его брал. В возбуждении уголовного дела хозяину шпицев было отказано. В связи с этим Роман обратился с жалобой в прокуратуру.