Учёные: "Виагра" и силденафил снижают риски развития болезни Альцгеймера
Пациенты, которые использовали силденафил, или "Виагру", менее подвержены риску развития болезни Альцгеймера. Об этом свидетельствует информация из исследования учёных из Кливлендской клиники.
Данные из нового анализа препарата были опубликованы в медицинском журнале Journal of Alzheimer's Disease. Исследователи выяснили, что среди пациентов, принимавших силденафил, на 30–54% реже распространяется болезнь Альцгеймера, чем у тех, кто не знаком с препаратом. Также было установлено, что силденафил способствует активации генов в нейронах, влияющих на рост клеток, улучшение функций мозга и уменьшение рисков воспаления.
"Мы использовали искусственный интеллект для интеграции данных из нескольких областей, и все они указывали на потенциал силденафила против этого разрушительного неврологического заболевания", — рассказал Фэйсьон Чэн, кандидат наук и директор Института геномной медицины Кливлендской клиники.
Ранее уролог призвал не использовать препарат "Виагра" без назначения врача, поскольку чрезмерное или бесконтрольное её употребление может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой, а в дальнейшем сведёт эректильную функцию организма на нет.
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