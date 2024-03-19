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19 марта, 16:48
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В России хотят отменить транспортный налог

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога в России

В Госдуму на рассмотрение внесён законопроект, который подразумевает отмену транспортного налога в России с 2025 года. Текст документа был опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В пояснении отмечена несправедливость транспортного налога, поскольку он исчисляется в зависимости от мощности двигателя автомобиля, а не срока использования транспортного средства и других данных о нём. В итоге одинаковую цену платят те, кто использует машину ежедневно, и те, кто садится за руль лишь пару раз в год. Депутаты предлагают оплачивать именно частоту использования авто, полагая, что этот вариант будет более справедлив.

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Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил насовсем отменить транспортный налог в стране. По его словам, водители и так оплачивают его, покупая топливо, а налог в нынешнем виде не учитывает ни стоимость, ни габариты машины, ни её эксплуатацию. Депутат считает, что, отменив эту выплату, государство снизит налоговую нагрузку на россиян.

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Владимир Озеров
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