В России хотят отменить транспортный налог

В Госдуму на рассмотрение внесён законопроект, который подразумевает отмену транспортного налога в России с 2025 года. Текст документа был опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В пояснении отмечена несправедливость транспортного налога, поскольку он исчисляется в зависимости от мощности двигателя автомобиля, а не срока использования транспортного средства и других данных о нём. В итоге одинаковую цену платят те, кто использует машину ежедневно, и те, кто садится за руль лишь пару раз в год. Депутаты предлагают оплачивать именно частоту использования авто, полагая, что этот вариант будет более справедлив.