Россиянам рассказали, как вернуть в магазин ношеную обувь
Эксперт Павлов: В магазин можно вернуть только некачественную ношеную обувь
Покупатель вправе вернуть в магазин ношеную обувь в случаях, если она оказалась некачественной или же в ней нашёлся брак. Об этом рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.
"Если на некачественный ношеный товар есть гарантия и она не истекла, потребитель приносит его в магазин и получает возврат денежных средств. При этом продавец вправе провести проверку качества или экспертизу, чтобы понять, действительно ли это производственный брак, нет ли нарушения эксплуатации", — отметил эксперт в беседе с "Москвой 24".
Вместе с тем, добавил Павлов, покупатели могут предъявить претензию продавцу или производителю, если гарантийный срок не был установлен или истёк. При этом с момента покупки не должно пройти более двух лет. Если же обувь была качественной, но не подошла по цвету или фасону, то вернуть её, увы, уже не удастся, резюмировал специалист.
Ранее Life.ru писал, что выброшенный бумажный чек с покупки той же самой обуви может стать хорошим подспорьем для мошенников. Например, они могут при помощи него узнать баланс карты покупателя. А ещё злоумышленники пытаются использовать уязвимости банковских приложений. Правда, такие бреши быстро устраняются, поэтому у аферистов мало времени на их использование.
Shutterstock / FOTODOM