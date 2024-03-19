Россиянам рассказали, как вернуть в магазин ношеную обувь

Покупатель вправе вернуть в магазин ношеную обувь в случаях, если она оказалась некачественной или же в ней нашёлся брак. Об этом рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

"Если на некачественный ношеный товар есть гарантия и она не истекла, потребитель приносит его в магазин и получает возврат денежных средств. При этом продавец вправе провести проверку качества или экспертизу, чтобы понять, действительно ли это производственный брак, нет ли нарушения эксплуатации", — отметил эксперт в беседе с "Москвой 24".

Вместе с тем, добавил Павлов, покупатели могут предъявить претензию продавцу или производителю, если гарантийный срок не был установлен или истёк. При этом с момента покупки не должно пройти более двух лет. Если же обувь была качественной, но не подошла по цвету или фасону, то вернуть её, увы, уже не удастся, резюмировал специалист.