"Вкусно – и точка" закрыла рестораны в Белгороде, а "Вкусвилл" отключил доставку

На фоне обстрелов Белгорода сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" временно закрыла свои предприятия ради безопасности как сотрудников, так и гостей заведения. Об этом сообщили в пресс-службе сети.

"Для обеспечения безопасности сотрудников и гостей компания временно закрыла предприятия сети в Белгороде. Все сотрудники продолжат получать зарплату в соответствии с действующим законодательством РФ", — приводит ТАСС заявление компании.

Кроме того, ретейлер "Вкусвилл" сообщил РИА "Новости", что до 20 марта включительно отключил доставку в города. Четыре магазина сети продолжат работу в штатном режиме.