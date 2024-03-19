"Вкусно – и точка" закрыла рестораны в Белгороде, а "Вкусвилл" отключил доставку
Рестораны "Вкусно – и точка" временно приостановили работу в Белгороде
На фоне обстрелов Белгорода сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" временно закрыла свои предприятия ради безопасности как сотрудников, так и гостей заведения. Об этом сообщили в пресс-службе сети.
"Для обеспечения безопасности сотрудников и гостей компания временно закрыла предприятия сети в Белгороде. Все сотрудники продолжат получать зарплату в соответствии с действующим законодательством РФ", — приводит ТАСС заявление компании.
Кроме того, ретейлер "Вкусвилл" сообщил РИА "Новости", что до 20 марта включительно отключил доставку в города. Четыре магазина сети продолжат работу в штатном режиме.
До этого сообщалось, что власти Белгородской области вывезут около девяти тысяч детей в другие регионы из-за участившихся обстрелов со стороны Украины. В частности, по словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, уже 22 марта более тысячи белгородских ребят отправятся в Тамбов, Пензу и Калугу, после чего поедут в Ставропольский край.
TACC / EPA