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19 марта, 18:31

"Вкусно – и точка" закрыла рестораны в Белгороде, а "Вкусвилл" отключил доставку

Рестораны "Вкусно – и точка" временно приостановили работу в Белгороде

На фоне обстрелов Белгорода сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" временно закрыла свои предприятия ради безопасности как сотрудников, так и гостей заведения. Об этом сообщили в пресс-службе сети.

"Для обеспечения безопасности сотрудников и гостей компания временно закрыла предприятия сети в Белгороде. Все сотрудники продолжат получать зарплату в соответствии с действующим законодательством РФ", — приводит ТАСС заявление компании.

Кроме того, ретейлер "Вкусвилл" сообщил РИА "Новости", что до 20 марта включительно отключил доставку в города. Четыре магазина сети продолжат работу в штатном режиме.

До этого сообщалось, что власти Белгородской области вывезут около девяти тысяч детей в другие регионы из-за участившихся обстрелов со стороны Украины. В частности, по словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, уже 22 марта более тысячи белгородских ребят отправятся в Тамбов, Пензу и Калугу, после чего поедут в Ставропольский край.

Ребёнок и двое взрослых ранены при обстреле ВСУ Разумного под Белгородом
Ребёнок и двое взрослых ранены при обстреле ВСУ Разумного под Белгородом
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TACC / EPA

Наталья Исакова
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