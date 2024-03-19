Путин: Юбилейный саммит ЕАЭС к 10-летию союза пройдёт 8 мая в Москве

"Знаю, что вы приступили уже к подготовке юбилейного мероприятия, 8 мая мы это планировали. Здесь, в Москве, будем проводить. Готовы к этому, вы знаете, что мы с удовольствием всегда такие вещи делаем, проводим, примем всех наших коллег", — отметил Путин.