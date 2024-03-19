Регион

Уведомления отключены

19 марта, 19:22

Путин: Юбилейный саммит ЕАЭС к 10-летию союза пройдёт 8 мая в Москве

Десятый саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдёт 8 мая в российской столице. Точную дату старта международного мероприятия озвучил президент РФ Владимир Путин.

Тему юбилейного саммита политик обсудил с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым. По словам главы государства, Москва всегда охотно организовывает подобные встречи высокого уровня.

"Знаю, что вы приступили уже к подготовке юбилейного мероприятия, 8 мая мы это планировали. Здесь, в Москве, будем проводить. Готовы к этому, вы знаете, что мы с удовольствием всегда такие вещи делаем, проводим, примем всех наших коллег", — отметил Путин.

Саммит ЕАЭС утвердил итоговую декларацию о развитии союза до 2045 года
Саммит ЕАЭС утвердил итоговую декларацию о развитии союза до 2045 года

Решение о проведении саммита ЕАЭС в Москве было принято ещё в декабре прошлого года, несмотря на то что председателем союза с 1 января стала Армения. Инициативу поддержали все лидеры "пятёрки".

Обложка ©

Kremlin.ru

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Новости экономики
  • Путин
  • ЕАЭС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров