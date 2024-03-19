Путин надеется на продолжение конструктивной работы с Госдумой

Президент России Владимир Путин надеется в ближайшие годы также конструктивно работать с парламентскими фракциями, как и во время избирательной кампании.

"Мне бы очень хотелось, чтобы мы на протяжении следующих лет работали так же конструктивно, как проходила избирательная кампания", — сказал глава государства на встрече с лидерами парламентских фракций.

Путин отметил, что за спиной каждого из кандидатов на выборах президента стояли партии, которые они поддерживали. При этом избирательная кампания проходила цивилизованно.

"Мне бы очень хотелось, чтобы и в практической работе по развитию страны, России, мы с вами так же конструктивно работали дальше", — добавил российский лидер.