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19 марта, 19:57

Путин надеется на продолжение конструктивной работы с Госдумой

Президент России Владимир Путин надеется в ближайшие годы также конструктивно работать с парламентскими фракциями, как и во время избирательной кампании.

"Мне бы очень хотелось, чтобы мы на протяжении следующих лет работали так же конструктивно, как проходила избирательная кампания", — сказал глава государства на встрече с лидерами парламентских фракций.

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Путин отметил, что за спиной каждого из кандидатов на выборах президента стояли партии, которые они поддерживали. При этом избирательная кампания проходила цивилизованно.

"Мне бы очень хотелось, чтобы и в практической работе по развитию страны, России, мы с вами так же конструктивно работали дальше", — добавил российский лидер.

Ранее Путин, выступая на коллегии Федеральной службы безопасности, отметил, что россияне ждут от силовиков и других спецслужб результативных действий в ответ на стоящие перед страной вызовы. Важнейшая гарантия успешного решения этих задач — это защита суверенитета страны, безопасности граждан и от внешних, и от внутренних угроз.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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