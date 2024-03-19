Путин: Программы всех кандидатов в президенты посвящены одному — развитию страны

Предвыборные программы каждого из кандидатов в президенты РФ содержат заслуживающие внимания тезисы. Об этом на встрече с главами думских фракций заявил российский лидер Владимир Путин.

Политик подчеркнул, что пригласил парламентариев в Кремль для обсуждения вопросов, которые участники президентской гонки от их партий сочли наиболее значимыми.

"В программе каждого кандидата, безусловно, есть вещи, на которые следует обратить особое внимание. Все программы, безусловно, посвящены главному — развитию страны", — добавил Путин.