Электроснабжение в Курске, частично прерванное из-за атаки ВСУ, полностью восстановлено. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Электроснабжение в Курске полностью восстановлено. Благодарю ремонтные бригады за оперативность", — написал глава региона в телеграм-канале.

Старовойт добавил, что обломки украинской ракеты С-200, сбитой системой ПВО, упали в центре города и в других районах. Пострадавших нет, однако повреждения получили несколько крыш. Обследование проведут в светлое время суток.