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19 марта, 21:54

Электроснабжение в Курске полностью восстановлено

Электроснабжение в Курске, частично прерванное из-за атаки ВСУ, полностью восстановлено. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Электроснабжение в Курске полностью восстановлено. Благодарю ремонтные бригады за оперативность", — написал глава региона в телеграм-канале.

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Старовойт добавил, что обломки украинской ракеты С-200, сбитой системой ПВО, упали в центре города и в других районах. Пострадавших нет, однако повреждения получили несколько крыш. Обследование проведут в светлое время суток.

Напомним, о перебоях с электричеством в Курске местный губернатор сообщил около 23:00 19 марта. Аварийные бригады сразу приступили к восстановлению.

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t.me / Минэнерго России

Артур Лапсаков
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