Электроснабжение в Курске полностью восстановлено
Электроснабжение в Курске, частично прерванное из-за атаки ВСУ, полностью восстановлено. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Электроснабжение в Курске полностью восстановлено. Благодарю ремонтные бригады за оперативность", — написал глава региона в телеграм-канале.
Старовойт добавил, что обломки украинской ракеты С-200, сбитой системой ПВО, упали в центре города и в других районах. Пострадавших нет, однако повреждения получили несколько крыш. Обследование проведут в светлое время суток.
Напомним, о перебоях с электричеством в Курске местный губернатор сообщил около 23:00 19 марта. Аварийные бригады сразу приступили к восстановлению.
t.me / Минэнерго России