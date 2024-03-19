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19 марта, 20:23

В Курске возникли перебои с электричеством на фоне ракетной угрозы

Временные перебои с электроснабжением возникли в Курске во время режима ракетной опасности. Об этом в соцсетях написал губернатор Роман Старовойт.

По словам главы региона, аварийщики уже работают над восстановлением подачи питания.

"Службы приступают к ликвидации последствий", — заявил Старовойт.

Сирена ракетной опасности запущена в Белгородской и Курской областях
Сирена ракетной опасности запущена в Белгородской и Курской областях

По информации Минобороны России, поздним вечером 19 марта дежурные системы ПВО отразили атаку ВСУ на Курскую область, сбив зенитную ракету комплекса С-200. Также украинские военные атаковали ракетами Белгородскую область.

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Freepik / wirestock

Илья Пушкарев
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