В Курске возникли перебои с электричеством на фоне ракетной угрозы
Временные перебои с электроснабжением возникли в Курске во время режима ракетной опасности. Об этом в соцсетях написал губернатор Роман Старовойт.
По словам главы региона, аварийщики уже работают над восстановлением подачи питания.
"Службы приступают к ликвидации последствий", — заявил Старовойт.
По информации Минобороны России, поздним вечером 19 марта дежурные системы ПВО отразили атаку ВСУ на Курскую область, сбив зенитную ракету комплекса С-200. Также украинские военные атаковали ракетами Белгородскую область.
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