"Солнышко, я перезвоню": Водитель со стальными нервами заснял эпичную аварию в Петербурге

Пять иномарок столкнулись в Санкт-Петербурге на пересечении Большого Сампсониевского и 1-го Муринского проспектов. Момент жёсткого ДТП запечатлел видеорегистратор, установленный в автомобиле одного из участников аварии.

Кадрами владелец записывающего устройства поделился в соцсетях. На них видно, как внедорожник вылетает на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и таранит поток автомобилей. От силы удара транспортные средства разлетаются в стороны. Больше всего повезло автору ролика, который удивил пользователей сети "стальными нервами".

Момент ДТП с пятью машинами в Петербурге. Обложка © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По данным SHOT, обошлось без жертв. Все участники ДТП отделались лишь травмами. Один из пострадавших был госпитализирован в тяжёлом состоянии.