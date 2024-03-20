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19 марта, 22:45

"Солнышко, я перезвоню": Водитель со стальными нервами заснял эпичную аварию в Петербурге

Пять автомобилей столкнулись на перекрёстке в Выборгском районе Санкт-Петербурга

Последствия ДТП с пятью машинами в Петербурге. Обложка © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Последствия ДТП с пятью машинами в Петербурге. Обложка © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Пять иномарок столкнулись в Санкт-Петербурге на пересечении Большого Сампсониевского и 1-го Муринского проспектов. Момент жёсткого ДТП запечатлел видеорегистратор, установленный в автомобиле одного из участников аварии.

Кадрами владелец записывающего устройства поделился в соцсетях. На них видно, как внедорожник вылетает на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и таранит поток автомобилей. От силы удара транспортные средства разлетаются в стороны. Больше всего повезло автору ролика, который удивил пользователей сети "стальными нервами".

Момент ДТП с пятью машинами в Петербурге. Обложка © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По данным SHOT, обошлось без жертв. Все участники ДТП отделались лишь травмами. Один из пострадавших был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Врач предупредила водителей с ожирением о повышенном риске ДТП
Врач предупредила водителей с ожирением о повышенном риске ДТП

Ещё одно массовое ДТП произошло в городе на Неве двумя неделями ранее. Виновником инцидента стал водитель внедорожника, сбивший пешехода и протаранивший девять машин.

Илья Пушкарев
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