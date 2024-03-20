ВВС США успешно испытали гиперзвуковую ракету AGM-183, но не озвучили детали
Бомбардировщик B-52 с прототипом ракеты AGM-183A на испытаниях в июне 2019 года. Обложка © Wikipedia
ВВС США в воскресенье, 17 марта, провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса "воздух – земля" и собрали "ценные данные" о её возможностях. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на распространённое заявление ведомства.
Запуск в рамках программы по созданию оружия быстрого реагирования воздушного базирования был осуществлён со стратегического бомбардировщика B-52, взлетевшего с авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане. Сообщается, что испытание было направлено на "расширение диапазона программы гиперзвуковых вооружений", детали, однако, решено не озвучивать.
Ранее сообщалось, что США заплатят трём странам 7,1 миллиарда долларов за размещение там своих военных баз и ракет. Речь идёт о Палау, Маршалловых Островах и Микронезии.