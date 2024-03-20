ВВС США успешно испытали гиперзвуковую ракету AGM-183, но не озвучили детали

ВВС США в воскресенье, 17 марта, провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса "воздух – земля" и собрали "ценные данные" о её возможностях. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на распространённое заявление ведомства.

Запуск в рамках программы по созданию оружия быстрого реагирования воздушного базирования был осуществлён со стратегического бомбардировщика B-52, взлетевшего с авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане. Сообщается, что испытание было направлено на "расширение диапазона программы гиперзвуковых вооружений", детали, однако, решено не озвучивать.