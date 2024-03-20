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19 марта, 23:21

ВВС США успешно испытали гиперзвуковую ракету AGM-183, но не озвучили детали

Бомбардировщик B-52 с прототипом ракеты AGM-183A на испытаниях в июне 2019 года. Обложка © Wikipedia

Бомбардировщик B-52 с прототипом ракеты AGM-183A на испытаниях в июне 2019 года. Обложка © Wikipedia

ВВС США в воскресенье, 17 марта, провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса "воздух – земля" и собрали "ценные данные" о её возможностях. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на распространённое заявление ведомства.

Запуск в рамках программы по созданию оружия быстрого реагирования воздушного базирования был осуществлён со стратегического бомбардировщика B-52, взлетевшего с авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане. Сообщается, что испытание было направлено на "расширение диапазона программы гиперзвуковых вооружений", детали, однако, решено не озвучивать.

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Ранее сообщалось, что США заплатят трём странам 7,1 миллиарда долларов за размещение там своих военных баз и ракет. Речь идёт о Палау, Маршалловых Островах и Микронезии.

Лариса Сафронова
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