Проводник денег в ГИБДД: Автоэксперт объяснил необходимость изменений в экзамене на права

Нововведения в прохождении экзаменов на водительские права, вступающие в силу 1 апреля 2024 года, сыграют на руку автомобилистам. Об этом телеканалу "360" рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

"Раньше, когда объединили площадку и город, количество штрафных баллов, по сути, сократили. Сейчас немного добавили — сделали как было. Почему так происходит? Всё предельно просто: люди не в состоянии сдать этот экзамен", — объяснил он.

По словам специалиста, проще было бы сначала сдать теоретическую часть, следом вождение на площадке, а уже потом, когда появится уверенность в своих силах, вождение по городу. Сейчас же экзамены лишь стимулируют коррупцию. Шапарин рассказал, что иногда за взятки арестовывают целые подразделения.

Он уверен, что нужно, во-первых, позволить самостоятельно готовиться к экзаменам, потому что автошколы сейчас являются лишь проводником денег в ГИБДД, при этом не могут научить не только водить, но и сдавать экзамен, что гораздо проще. Во-вторых, нужно сделать процесс проверки водительских навыков максимально прозрачным. Что касается нововведений — по мнению автоэксперта, они существенно ничего не изменят, но могут немного помочь сдать экзамен: допустимое количество штрафных баллов будет чуть выше.