Проводник денег в ГИБДД: Автоэксперт объяснил необходимость изменений в экзамене на права
Автоэксперт Шапарин: Изменения в сдаче экзамена на права могут помочь водителям
Нововведения в прохождении экзаменов на водительские права, вступающие в силу 1 апреля 2024 года, сыграют на руку автомобилистам. Об этом телеканалу "360" рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
"Раньше, когда объединили площадку и город, количество штрафных баллов, по сути, сократили. Сейчас немного добавили — сделали как было. Почему так происходит? Всё предельно просто: люди не в состоянии сдать этот экзамен", — объяснил он.
По словам специалиста, проще было бы сначала сдать теоретическую часть, следом вождение на площадке, а уже потом, когда появится уверенность в своих силах, вождение по городу. Сейчас же экзамены лишь стимулируют коррупцию. Шапарин рассказал, что иногда за взятки арестовывают целые подразделения.
Он уверен, что нужно, во-первых, позволить самостоятельно готовиться к экзаменам, потому что автошколы сейчас являются лишь проводником денег в ГИБДД, при этом не могут научить не только водить, но и сдавать экзамен, что гораздо проще. Во-вторых, нужно сделать процесс проверки водительских навыков максимально прозрачным. Что касается нововведений — по мнению автоэксперта, они существенно ничего не изменят, но могут немного помочь сдать экзамен: допустимое количество штрафных баллов будет чуть выше.
Ранее сообщалось, что в России изменятся правила проведения экзаменов на водительские права, новые требования вступят в силу с 1 апреля. В частности, сдавать теорию нужно будет всем, кто хочет получить российские водительские удостоверения на основании иностранных, при этом водителям грузовиков и автобусов необходимо будет сдавать ещё и практику. К тому же последние должны иметь годовой стаж управления легковушкой или грузовиком.
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