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20 марта, 02:52

В Минобороны указали на создание США революционного метода ментальной войны

Минобороны: США создают ментальный театр военных действий с новым оружием

Пентагон задействовал лучших специалистов по психологическим операциям для формирования ментального театра военных действий, призванного победить врага точечными "ударами" по идеологии и сознанию общества страны-противника. Свет на новый метод противостояния пролил советник главы Минобороны РФ Андрей Ильницкий.

По словам генерала, в работах над проектом задействованы ведущие умы Гарвардского и Принстонского университетов, Центра инноваций НАТО и Центра боевых действий в области информационных операций МО Соединённых Штатов.

"Именно военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником", — отмечает Ильницкий.

Советник министра указал на необходимость готовить срочный ответ на новое оружие Вашингтона. Россия нуждается в разработке и принятии своей собственной стратегии ментальной безопасности, подытожил он.

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Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
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