В Минобороны указали на создание США революционного метода ментальной войны
Минобороны: США создают ментальный театр военных действий с новым оружием
Пентагон задействовал лучших специалистов по психологическим операциям для формирования ментального театра военных действий, призванного победить врага точечными "ударами" по идеологии и сознанию общества страны-противника. Свет на новый метод противостояния пролил советник главы Минобороны РФ Андрей Ильницкий.
По словам генерала, в работах над проектом задействованы ведущие умы Гарвардского и Принстонского университетов, Центра инноваций НАТО и Центра боевых действий в области информационных операций МО Соединённых Штатов.
"Именно военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником", — отмечает Ильницкий.
Советник министра указал на необходимость готовить срочный ответ на новое оружие Вашингтона. Россия нуждается в разработке и принятии своей собственной стратегии ментальной безопасности, подытожил он.
Ранее стало известно о намерении Белого дома потратить миллиарды долларов на сдерживание России в 2025 году. Ещё 400 миллионов Вашингтон задействует для противодействия влиянию Китая.