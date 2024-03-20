В Минобороны указали на создание США революционного метода ментальной войны

Пентагон задействовал лучших специалистов по психологическим операциям для формирования ментального театра военных действий, призванного победить врага точечными "ударами" по идеологии и сознанию общества страны-противника. Свет на новый метод противостояния пролил советник главы Минобороны РФ Андрей Ильницкий.

По словам генерала, в работах над проектом задействованы ведущие умы Гарвардского и Принстонского университетов, Центра инноваций НАТО и Центра боевых действий в области информационных операций МО Соединённых Штатов.

"Именно военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником", — отмечает Ильницкий.

Советник министра указал на необходимость готовить срочный ответ на новое оружие Вашингтона. Россия нуждается в разработке и принятии своей собственной стратегии ментальной безопасности, подытожил он.