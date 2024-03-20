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20 марта, 03:39

Автобус влетел в стену тоннеля на севере Китая, 14 пассажиров погибли

Забитый людьми автобус попал в ДТП на скоростной автомагистрали Хух-Хото – Бэйхай в китайской провинции Шаньси. Водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил столкновение со стеной тоннеля, сообщил телеканал CCTV.

Трагедия произошла в минувший вторник, 19 марта. Из 51 пассажира уцелеть удалось лишь 37. Выжившим потребовалась срочная госпитализация. После ДТП движение в тоннеле было временно перекрыто, но сейчас трафик восстановлен. Причины произошедшего устанавливаются.

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Схожая авария с большим числом жертв недавно произошла и в Мали. Там автобус по вине водителя совершил падение с моста. Погибло 30 пассажиров, десять отделались ранениями.

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Freepik / onlyyouqj

Илья Пушкарев
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