Белый дом и Конгресс согласовали бюджет США до конца финансового года

Белый дом, а также представители Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США достигли соглашений, которые позволяют обеспечить необходимые средства для работы федерального правительства до конца 2024 финансового года (заканчивается в США 30 сентября). Об этом говорится в заявлении американского лидера Джо Байдена.

"Мы достигли договорённостей с лидерами Конгресса относительно оставшихся законопроектов о финансировании на весь год. Палата представителей и Сенат сейчас завершают работу над пакетом законопроектов, чтобы их можно было быстро вынести на голосование", — указал глава государства.

Байден также пообещал сразу же подписать соответствующий документ. Принятие указанных законопроектов позволит Штатам избежать приостановки работы ряда федеральных структур из-за прекращения финансирования.