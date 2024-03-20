Жительница Сочи развела друзей, набрав на них кредитов на девять миллионов

Жительница Сочи с помощью оригинальной схемы повесила на излишне доверчивых друзей многомиллионные кредиты. По данным SHOT, озолотиться, наплевав на отношения с товарищами, решила 42-летняя безработная Сусанна. Для этого женщина рассказывала им историю о якобы заработанных на онлайн-бирже средствах, которые не получается вывести из-за заблокированных счетов.

Сусанна из Сочи, навесившая на друзей многомиллионные кредиты. Фото © SHOT

Далее аферистка просила друзей дать ей свои банковские приложения, чтобы с их помощью вывести деньги, и те, веря подруге, соглашались. В этот момент она быстро оформляла кредиты и переводила средства на свои счета. Всего на такой развод повелись трое — женщина и двое мужчин, на которых теперь висят займы на 1,5, два и 5,5 миллиона рублей соответственно.

Внезапно ставшая миллионершей Сусанна тут же ринулась тратить добытое, однако её оперативно задержали. Женщину отпустили под подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств с банковских счетов. Известно, что ранее кредитная махинаторша судима не была.