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20 марта, 08:54

В Казани водитель BMW сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми

В Казани водитель BMW сбил на зебре женщину с двумя детьми. Обложка © Телеграм-канал / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА

В Казани водитель BMW сбил на зебре женщину с двумя детьми. Обложка © Телеграм-канал / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА

В Казани вечером во вторник, 19 марта, произошла серьёзная авария. На пешеходном переходе водитель автомобиля марки BMW сбил женщину с двумя детьми. Об этом сообщили в ГИБДД Татарстана.

В Казани водитель BMW сбил на зебре женщину с двумя детьми. Фото © Телеграм-канал / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА

В Казани водитель BMW сбил на зебре женщину с двумя детьми. Фото © Телеграм-канал / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА

"На улице Большая Красная водитель автомобиля BMW, 1999 года рождения, совершил наезд на трёх пешеходов, 1989, 2011 и 2019 года рождения, которые переходили дорогу по пешеходному переходу", — отметили в ведомстве.

Пострадавшие дети 5 и 12 лет, а также женщина с различными травмами были доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Ранее в Татарстане ребёнка и двух взрослых чуть не убила упавшая с крыши поликлиники ледяная глыба. Большая часть попала на коляску, от тяжести снега она вместе с малышом упала набок и перевернулась. Мать быстро подняла ребёнка и занесла обратно в медучреждение. Медсёстры вызвали скорую, которая доставила младенца в реанимацию местной больницы.

Евгения Мосс
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