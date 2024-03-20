В Казани водитель BMW сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми

В Казани вечером во вторник, 19 марта, произошла серьёзная авария. На пешеходном переходе водитель автомобиля марки BMW сбил женщину с двумя детьми. Об этом сообщили в ГИБДД Татарстана.

В Казани водитель BMW сбил на зебре женщину с двумя детьми. Фото © Телеграм-канал / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА

"На улице Большая Красная водитель автомобиля BMW, 1999 года рождения, совершил наезд на трёх пешеходов, 1989, 2011 и 2019 года рождения, которые переходили дорогу по пешеходному переходу", — отметили в ведомстве.

Пострадавшие дети 5 и 12 лет, а также женщина с различными травмами были доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.