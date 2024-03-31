Этот тайный рецепт СССР доведёт вас до гастрономического оргазма В легендарном юмористическом фильме Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля" главный герой ел одно очень вкусное блюдо, рецепт которого знают немногие. Life.ru рассказывает, как приготовить еду, которая заставит всех членов семьи "облизать пальчики". 31 марта, 16:00 Youtube / kinoshka

Многие фильмы в СССР не только развлекали жителей интересным сюжетом и приятными героями, но и баловали интересными советскими рецептами. Домохозяйки готовили их для членов семьи, а те наслаждались вкусом. Когда "Берегись автомобиля" появился на больших экранах, взгляд зрителей привлекло необычное блюдо, которое ел главный персонаж Деточкин. Это был луковый суп, который приготовлен "по рецепту великого писателя Дюма".

Режиссёр Рязанов в сцене, где главный герой уплетает блюдо, сделал отсылку к "Большому кулинарному словарю". В той книге Александр Дюма делится рецептом, который на самом деле придумал ещё король Польши Станислав I в древние времена. Как готовить легендарный луковый суп и можно ли его есть в Великий пост?

Классический советский рецепт лукового супа: какие ингредиенты нужны?

Суп, приготовленный по классическому советскому рецепту. Фото © Freepik

С 18 марта в России и других странах, где исповедуется православие, проходит Великий пост. Более подробно о том, что можно и чего нельзя есть на протяжении 48 дней, мы писали в материале. В блюде по рецепту Дюма нет ничего запрещённого... Ну, почти. "Портит" картину сливочное масло, но его можно заменить растительным – все равно на нём жарить. Чтобы сделать суп по рецепту советского времени, понадобится всего семь ингредиентов:

четыре луковицы;

сливочное масло (100 грамм);

смесь из нескольких приправ. Можно либо купить готовую, либо самостоятельно добавить в еду базилик, шалфей, розмарин и чеснок;

соль;

чёрный перец (молотый);

вода (600 миллилитров);

хлеб (одна буханка с корочкой).

Луковый суп: рецепт приготовления

Луковый суп, приготовленный по классическому рецепту, лучше есть сразу — пока не ушёл аромат. Фото © Freepik

Сначала нужно обработать хлеб. Отрежьте корочку, а затем разделите её на маленькие куски. Бросьте на сковородку и жарьте до тех пор, пока она не станет жёлтой. Затем к корочке нужно добавить 50 грамм сливочного масла, продолжая прожарку. Из кусочков хлеба должны получиться гренки. Выложите их со сковороды на тарелку. После этого обработайте лук. Нужно почистить его, а затем нарезать так, чтобы получились полукольца. Затем бросьте в сковороду сливочное масло, растопите его и начните жарить лук. Он должен стать мягким и чуть-чуть пожелтеть. После этого добавьте гренки из тарелки — и жарьте примерно пять минут. Когда гренки и лук будут доведены до кондиции, достаньте кастрюлю и наполните её 600 миллилитрами воды. Добавьте в неё оба продукта, а также приправы. Затем нужно посыпать блюдо перцем и солью. Получившуюся смесь нужно варить на медленном огне примерно 15 минут. Этого времени, согласно рецепту лукового супа классического, будет достаточно, чтобы блюдо пропиталось нежным ароматом. Когда суп будет готов, его нужно сразу подавать к столу. Тогда он будет очень вкусным.

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Авторы Никита Фартов