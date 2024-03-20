Россиянам рассказали, как получить статус обманутого дольщика и на что он даёт право

Тема обманутых дольщиков очень остро стоит в нашей стране в последние годы, и неудивительно, что правительство предприняло ряд мер, защищающих права данной категории граждан. Для получения статуса обманутого дольщика в РФ необходимо обратиться в арбитражный суд с соответствующим исковым заявлением. В нём нужно указать все обстоятельства, свидетельствующие о том, что вас обманули, а также просить суд признать вас таковым и принять меры защиты ваших прав. Об этом в беседе с Life.ru рассказала юрист Ирина Гукова.

"После рассмотрения вашего иска суд может принять решение о признании вас обманутым дольщиком и принять соответствующие меры по восстановлению ваших прав. Статус обманутого дольщика означает, что его включили в специальный реестр. Это гарантирует поддержку от государства. Только после включения в специальный реестр можно рассчитывать на помощь. Виды поддержки определяются органами власти субъектов РФ. С этой целью создаётся специальный фонд, который занимается урегулированием обязательств застройщиков, признанных банкротами", — пояснила основательница юридической компании GAP.

Какую защиту от государства предоставляет этот статус? Если вы являетесь дольщиком и столкнулись с обманом со стороны строительной компании, то такой статус окажет существенное влияние на возможности действий. Обманутый дольщик – это участник долевого строительства, в отношении которого застройщик не выполнил свои обязательства. Государство может предоставить компенсацию или иные меры поддержки пострадавшим дольщикам, чтобы помочь им вернуть свои вложения или получить жильё, на которое они имели право, отметила эксперт.

Что нужно знать при заключении договора долевого участия? По словам юриста, договор обязательно должен содержать четыре условия: определение (описание) подлежащего передаче объекта долевого строительства; срок передачи застройщиком объекта долевого строительства; цену договора, сроки и порядок её уплаты; гарантийный срок на объект долевого строительства.

Много ли сейчас проблемных домов? Восстановление в правах обманутых дольщиков в России производится по одному из двух путей. Первый путь подразумевает под собой поиск нового инвестора для завершения строительства, дольщикам предоставляют компенсационное жильё4, проводят выплаты и так далее. Другой вариант — завершение строительства проблемного объекта и выплата компенсаций проводятся через федеральный механизм помощи. Сегодня в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) числится 932 дома, по которым насчитывается порядка 70 тысяч потерпевших.