Вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале

Вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку вблизи аэропорта Ямбург в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Причиной стал отказ гидросистемы. Как уточнили в Уральской транспортной прокуратуре, вертолёт выполнял рейс Бованенково – Мыс Каменный.

"20 марта в 11:18 [мск] экипаж воздушного судна Ми-8 RA-25421 авиакомпании "ЮТэйр – Вертолётные услуги", выполнявший коммерческий рейс UTH-9969, сообщил об отказе основной гидросистемы, после чего произвёл вынужденную посадку на площадку", — отметили в ведомстве.

Уточняется, что борт сел на удалении 55,5 километра от аэропорта Ямбург. По словам правоохранителей, посадка прошла успешно, в результате пострадавших нет. В вертолёте находилось три члена экипажа и девять пассажиров. К месту посадки направляется резервное воздушное судно. Прокуратура начала проверку.