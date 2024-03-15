В Магаданской области госпитализировали 10 человек после крушения вертолёта Ми-8

После крушения вертолёта Ми-8 в Магаданскую областную больницу доставили десять человек. Как сообщается на сайте медучреждения, пострадавшие были распределены в хирургическое, нейрохирургическое и травматолого-ортопедическое отделения.

"Пациенты получили повреждения различной степени тяжести. Десять определены в стационарные отделения, в настоящий момент трое из них находятся в тяжёлом состоянии, один в реанимации", — отметили представители больницы.