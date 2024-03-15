В Магаданской области госпитализировали 10 человек после крушения вертолёта Ми-8
После крушения вертолёта Ми-8 в Магаданскую областную больницу доставили десять человек. Как сообщается на сайте медучреждения, пострадавшие были распределены в хирургическое, нейрохирургическое и травматолого-ортопедическое отделения.
"Пациенты получили повреждения различной степени тяжести. Десять определены в стационарные отделения, в настоящий момент трое из них находятся в тяжёлом состоянии, один в реанимации", — отметили представители больницы.
По их данным, остальные граждане нуждаются лишь в амбулаторном лечении и наблюдении. В Минздраве области уточнили, что 19 человек — эвакуированных пассажиров и членов экипажа — привезли в региональную больницу около полуночи.
Напомним, на борту разбившегося Ми-8 было 20 человек, один из них погиб. ЧП произошло в районе Кварцевой горы. Как стало известно позднее, всех пассажиров вертолёта эвакуируют в Магадан.
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