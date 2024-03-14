Погиб 40-летний бортмеханик: Стали известны подробности крушения Ми-8 с вахтовиками на Колыме

Разбившийся вертолёт Ми-8 в Магаданской области попал в зону сильного обледенения. Как сообщает SHOT, из-за ветра со снегом у воздушного судна отказал двигатель, после чего оно потерпело крушение.

Источник, знакомый с первыми результатами проверки, пояснил, что во время полёта была сильная облачность, местами с ливневым снегом. Почему не помогла противообледенительная система (ПОС), предстоит выяснить экспертам. По данным телеграм-канала, в результате крушения погиб 40-летний бортмеханик, 42-летний командир судна сейчас находится в тяжёлом состоянии, 41-летний второй пилот — в состоянии средней тяжести. Всего на борту Ми-8 было три члена экипажа и 17 вахтовиков. Двое из рабочих находятся в тяжёлом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.