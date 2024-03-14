Погиб 40-летний бортмеханик: Стали известны подробности крушения Ми-8 с вахтовиками на Колыме
SHOT: Разбившийся Ми-8 в Магаданской области попал в зону сильного обледенения
Вертолёт Ми-8 в Магаданской области. Обложка © Telegram / Сергей Носов (губернатор Магаданской области)
Разбившийся вертолёт Ми-8 в Магаданской области попал в зону сильного обледенения. Как сообщает SHOT, из-за ветра со снегом у воздушного судна отказал двигатель, после чего оно потерпело крушение.
Источник, знакомый с первыми результатами проверки, пояснил, что во время полёта была сильная облачность, местами с ливневым снегом. Почему не помогла противообледенительная система (ПОС), предстоит выяснить экспертам. По данным телеграм-канала, в результате крушения погиб 40-летний бортмеханик, 42-летний командир судна сейчас находится в тяжёлом состоянии, 41-летний второй пилот — в состоянии средней тяжести. Всего на борту Ми-8 было три члена экипажа и 17 вахтовиков. Двое из рабочих находятся в тяжёлом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СК России.
Известно, что потерпевшему крушение вертолёту около 40 лет, у него порядка трёх тысяч лётных часов. Лётный сертификат действует до 2026 года.
Как ранее сообщал Life.ru, на борту Ми-8 было 20 человек. ЧП произошло в районе Кварцевой горы. Позднее стало известно, что всех пассажиров вертолёта эвакуируют в Магадан.