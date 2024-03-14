Всех пострадавших при крушении вертолёта Ми-8 на Колыме эвакуируют в Магадан
Вертолёт Ми-8 перевозчика "Дальнереченск авиа". Обложка © heli-fly.ru
Всех пассажиров вертолёта Ми-8, потерпевшего крушение на Колыме, эвакуируют в Магадан, сообщил губернатор области Сергей Носов. Врачи убедятся, что для них жёсткая посадка обошлась без травм.
"Люди находятся под эмоциональным воздействием сейчас. Более того, подготовлены психологи, чтобы, если потребуется, провести работу с людьми", — сказал собеседник ТАСС.
Как уточнил глава региона, на место инцидента вылетели два воздушных судна, которые в кратчайшие сроки доставят пострадавших в региональную столицу. Он отметил, что данные вертолёты хорошие и надёжные.
Напомним, в ночь на 14 марта пришли вести о крушении на Колыме пассажирского вертолёта Ми-8. Предварительно, погиб один человек, ещё двое пострадали. Причиной инцидента могла стать неисправность двигателя.