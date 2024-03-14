Всех пострадавших при крушении вертолёта Ми-8 на Колыме эвакуируют в Магадан

Всех пассажиров вертолёта Ми-8, потерпевшего крушение на Колыме, эвакуируют в Магадан, сообщил губернатор области Сергей Носов. Врачи убедятся, что для них жёсткая посадка обошлась без травм.

"Люди находятся под эмоциональным воздействием сейчас. Более того, подготовлены психологи, чтобы, если потребуется, провести работу с людьми", — сказал собеседник ТАСС.