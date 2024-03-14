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14 марта, 07:18

Всех пострадавших при крушении вертолёта Ми-8 на Колыме эвакуируют в Магадан

Вертолёт Ми-8 перевозчика "Дальнереченск авиа". Обложка © heli-fly.ru

Вертолёт Ми-8 перевозчика "Дальнереченск авиа". Обложка © heli-fly.ru

Всех пассажиров вертолёта Ми-8, потерпевшего крушение на Колыме, эвакуируют в Магадан, сообщил губернатор области Сергей Носов. Врачи убедятся, что для них жёсткая посадка обошлась без травм.

"Люди находятся под эмоциональным воздействием сейчас. Более того, подготовлены психологи, чтобы, если потребуется, провести работу с людьми", — сказал собеседник ТАСС.

Как уточнил глава региона, на место инцидента вылетели два воздушных судна, которые в кратчайшие сроки доставят пострадавших в региональную столицу. Он отметил, что данные вертолёты хорошие и надёжные.

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Напомним, в ночь на 14 марта пришли вести о крушении на Колыме пассажирского вертолёта Ми-8. Предварительно, погиб один человек, ещё двое пострадали. Причиной инцидента могла стать неисправность двигателя.

Матвей Константинов
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