Путин предложил доверенным лицам вместе сделать Россию более привлекательной

"Я очень рассчитываю, что мы вместе с вами пойдём по этому пути созидания и строительства новой России во всех её составляющих — в экономике, в обороноспособности, в искусстве, во внутренней политике, в строительстве нашего государства и его государственных институтов. В общем, по всем направлениям с тем, чтобы сделать нашу страну, нашу Родину, Россию, ещё более крепкой, ещё более привлекательной и эффективной", — указал глава государства.