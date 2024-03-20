Путин предложил доверенным лицам вместе сделать Россию более привлекательной
Россию надо сделать ещё более крепкой, привлекательной и эффективной. С таким призывом обратился избранный президент Владимир Путин к своим доверенным лицам на встрече в Кремле в среду, 20 марта.
"Я очень рассчитываю, что мы вместе с вами пойдём по этому пути созидания и строительства новой России во всех её составляющих — в экономике, в обороноспособности, в искусстве, во внутренней политике, в строительстве нашего государства и его государственных институтов. В общем, по всем направлениям с тем, чтобы сделать нашу страну, нашу Родину, Россию, ещё более крепкой, ещё более привлекательной и эффективной", — указал глава государства.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин поблагодарил граждан страны за доверие к выборам, а также доверенных лиц за совместную работу в ходе избирательной кампании. Российский лидер отметил самоотдачу и мужество своих доверенных лиц, которые перед выборной кампанией работали в регионах Донбасса и Новороссии.
Life.ru / Павел Баранов