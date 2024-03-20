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20 марта, 10:10

Путин предложил доверенным лицам вместе сделать Россию более привлекательной

Россию надо сделать ещё более крепкой, привлекательной и эффективной. С таким призывом обратился избранный президент Владимир Путин к своим доверенным лицам на встрече в Кремле в среду, 20 марта.

"Я очень рассчитываю, что мы вместе с вами пойдём по этому пути созидания и строительства новой России во всех её составляющих — в экономике, в обороноспособности, в искусстве, во внутренней политике, в строительстве нашего государства и его государственных институтов. В общем, по всем направлениям с тем, чтобы сделать нашу страну, нашу Родину, Россию, ещё более крепкой, ещё более привлекательной и эффективной", — указал глава государства.

Путин предупредил, что противникам никогда не запугать российский народ
Путин предупредил, что противникам никогда не запугать российский народ

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин поблагодарил граждан страны за доверие к выборам, а также доверенных лиц за совместную работу в ходе избирательной кампании. Российский лидер отметил самоотдачу и мужество своих доверенных лиц, которые перед выборной кампанией работали в регионах Донбасса и Новороссии.

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Life.ru / Павел Баранов

Марина Калегина
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