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19 марта, 22:02

Путин предупредил, что противникам никогда не запугать российский народ

Президент России Владимир Путин обрёк на провал любые попытки противников РФ запугать российский народ. Подобные случаи попросту неизвестны истории, добавил он в ходе беседы с лидерами партий.

"Я вот говорил недавно: наш противник кого решил запугать? Русский народ, многонациональный народ России? Не было такого никогда и никогда не будет", — заверил президент.

По мнению политика, враги государства не добьются запланированных целей. Вместо этого они лишь столкнутся с обратным результатом, подытожил Путин.

Путин подчеркнул важность укрепления обороноспособности и безопасности России
Путин подчеркнул важность укрепления обороноспособности и безопасности России

В ходе переговоров президент призвал лидеров думских партий действовать сообща и искать компромиссы для решения приоритетных задач, которые стоят перед властями. К ним политик отнёс укрепление обороноспособности державы, борьбу с несправедливостью, а также заботу о народе и развитие экономики.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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