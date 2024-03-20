Путин предупредил, что противникам никогда не запугать российский народ

Президент России Владимир Путин обрёк на провал любые попытки противников РФ запугать российский народ. Подобные случаи попросту неизвестны истории, добавил он в ходе беседы с лидерами партий.

"Я вот говорил недавно: наш противник кого решил запугать? Русский народ, многонациональный народ России? Не было такого никогда и никогда не будет", — заверил президент.