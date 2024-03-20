Путин предупредил, что противникам никогда не запугать российский народ
Президент России Владимир Путин обрёк на провал любые попытки противников РФ запугать российский народ. Подобные случаи попросту неизвестны истории, добавил он в ходе беседы с лидерами партий.
"Я вот говорил недавно: наш противник кого решил запугать? Русский народ, многонациональный народ России? Не было такого никогда и никогда не будет", — заверил президент.
По мнению политика, враги государства не добьются запланированных целей. Вместо этого они лишь столкнутся с обратным результатом, подытожил Путин.
В ходе переговоров президент призвал лидеров думских партий действовать сообща и искать компромиссы для решения приоритетных задач, которые стоят перед властями. К ним политик отнёс укрепление обороноспособности державы, борьбу с несправедливостью, а также заботу о народе и развитие экономики.