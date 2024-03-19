Путин подчеркнул важность укрепления обороноспособности и безопасности России
Задачи обороноспособности и безопасности России сейчас имеют особую значимость. Об этом заявил во вторник, 19 марта, на встрече с лидерами думских фракций президент РФ Владимир Путин.
"Разумеется, важно всегда, а сегодня в особенности, укрепление обороноспособности и безопасности Российского государства", — подчеркнул российский лидер.
Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин встретился с руководителями фракций Госдумы в Кремле. В рамках беседы политик перечислил приоритетные направления в программе развития страны. Кроме того, он выразил надежду, что в ближайшие годы работа с парламентскими фракциями будет такой же конструктивной, как и во время избирательной кампании.
Telegram / Кремль. Новости