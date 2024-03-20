Путин призвал политсилы искать компромисс для решения общих задач в России
Президент России Владимир Путин призвал все политические силы в стране объединиться для поиска необходимого компромисса и решения стоящих задач.
"Надо работать всем вместе. Есть принципиальные вещи для представителей каждой партии. Но я призываю всех искать эти компромиссы, нужные для страны", — сказал глава государства в ходе встречи с лидерами думских фракций.
При этом Путин отметил, что до сих пор в условиях внешнего давления российским властям удавалось это делать. Если политическим силам удастся и дальше так же эффективно работать, без всякого сомнения, все основные задачи и цели будут достигнуты, уверен президент.
Также в ходе встречи Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшие годы работа с парламентскими фракциями будет такой же конструктивной, как и во время избирательной кампании. Глава государства отметил, что предвыборные программы каждого из кандидатов в президенты РФ содержат заслуживающие внимания тезисы и ему хотелось обсудить с парламентариями вопросы, которые участники президентской гонки от их партий сочли наиболее значимыми.