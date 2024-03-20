Путин призвал политсилы искать компромисс для решения общих задач в России

Президент России Владимир Путин призвал все политические силы в стране объединиться для поиска необходимого компромисса и решения стоящих задач.

"Надо работать всем вместе. Есть принципиальные вещи для представителей каждой партии. Но я призываю всех искать эти компромиссы, нужные для страны", — сказал глава государства в ходе встречи с лидерами думских фракций.

При этом Путин отметил, что до сих пор в условиях внешнего давления российским властям удавалось это делать. Если политическим силам удастся и дальше так же эффективно работать, без всякого сомнения, все основные задачи и цели будут достигнуты, уверен президент.