Путин призвал депутатов при формировании кабмина следовать интересам дела

Именно парламент будет утверждать председателя правительства, его заместителей и министров гражданского блока. Глава государства считает это одним из ключевых положений обновлённой конституции и очень ответственной работой. Он рассказал, что, работая в Северной столице, видел, как законодательные органы, сталкиваясь с подобными вопросами, периодически спотыкаются, "потому что за каждым назначением стоят корпоративные интересы".

"Я бы очень хотел вас настроить на то, чтобы мы не руководствовались корпоративными и даже партийными интересами, а [руководствовались] интересами дела. Прежде всего выбирали и утверждали людей по их личным, деловым качествам, по их способности решать задачи, на пороге решения которых стоит страна", — сказал российский лидер.