Путин призвал депутатов при формировании кабмина следовать интересам дела
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин отметил серьёзность нынешних полномочий парламента и призвал руководителей думских фракций при формировании нового правительства интересы дела ставить выше корпоративных и партийных.
Именно парламент будет утверждать председателя правительства, его заместителей и министров гражданского блока. Глава государства считает это одним из ключевых положений обновлённой конституции и очень ответственной работой. Он рассказал, что, работая в Северной столице, видел, как законодательные органы, сталкиваясь с подобными вопросами, периодически спотыкаются, "потому что за каждым назначением стоят корпоративные интересы".
"Я бы очень хотел вас настроить на то, чтобы мы не руководствовались корпоративными и даже партийными интересами, а [руководствовались] интересами дела. Прежде всего выбирали и утверждали людей по их личным, деловым качествам, по их способности решать задачи, на пороге решения которых стоит страна", — сказал российский лидер.
Напомним, президент РФ Владимир Путин встретился с руководителями фракций Госдумы в Кремле. В ходе беседы политик выразил надежду, что в ближайшие годы работа с парламентскими фракциями будет такой же конструктивной, как и во время избирательной кампании. По словам главы государства, предвыборные программы каждого из кандидатов в президенты РФ содержат заслуживающие внимания тезисы и ему хотелось обсудить с парламентариями вопросы, которые участники президентской гонки от их партий сочли наиболее значимыми.