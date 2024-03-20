Путин: В России много "дури" и несправедливости, властям рано почивать на лаврах

Россияне всё ещё сталкиваются с несправедливостью и "всякой дурью" в своей жизни, а потому власти не имеют права расслабляться и просто функционировать. Такой призыв на встрече с лидерами думских фракций озвучил президент РФ Владимир Путин.

"У нас ещё — в жизни наших людей — очень много всякой дури и несправедливости, начиная с самого низкого уровня и кончая самым-самым высоким. И мы не можем сейчас почивать на лаврах, говорить, что всё это прошло, теперь рассядемся, как обычно", — обратился он к парламентариям.

По мнению главы государства, для преодоления внутренних вызовов властям следует обновить свои подходы к работе. Когда люди увидят напряжённый и честный труд чиновников, они готовы будут простить мелкие неудачи, уверен Путин.

"Но наша задача с вами заключается в том, чтобы по максимуму отработать. По максимуму", — заключил политик.