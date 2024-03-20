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20 марта, 10:42

Подростки насмерть забили мужчину в центре Петербурга

В Петербурге задержали подростков по подозрению в избиении мужчины до смерти

Три подростка, которые избили мужчину в Петербурге. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Три подростка, которые избили мужчину в Петербурге. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге полицейские задержали двоих подростков, которые подозреваются в избиении мужчины до смерти. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу. Уточняется, что инцидент произошёл в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте 19 марта, там часто проходят встречи неформальных группировок.

Трое подростков избили мужчину в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

"В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержаны два 15-летних подростка, решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения", — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет "Mash на Мойке", 48-летний мужчина, которого они сильно избили, со множественными травмами еле дополз до скамейки в саду и скончался прямо на ней, его тело нашли лишь утром. По данным телеграм-канала, после первого избиения подростки напали на другого прохожего в центре Петербурга. При этом они снимали происходящее на телефон. Уточняется, что двое 15-летних и один 13-летний школьники живут на юго-западе города, но приехали в центр, чтобы выплеснуть агрессию.

В СК возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Третий несовершеннолетний уголовной ответственности не понесёт, у него ещё даже нет российского паспорта.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Барнауле девушки-подростки избили женщину в трамвае. Никто из мужчин, находившихся в общественном транспорте, даже не заступился за пострадавшую. Её доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

Дарья Нарыкова
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