Российский FPV-дрон поразил бойца ВСУ, расстрелявшего раненого товарища

В зоне проведения спецоперации удалось запечатлеть крайне характерную для ВСУ картину: украинский солдат решил избавиться от "обузы" в виде раненого товарища и тут же был наказан российским дроном. Всё происходит на фоне очередных уничтоженных немецких танков Leopard, поставленных противнику странами Запада.

На видео, опубликованном блогером Кириллом Фёдоровым, — то, как украинский военнослужащий из автомата стреляет в беспомощного, обессилевшего товарища, после чего пытается скрыться, но тут же попадает под удар российского FPV-дрона. Солдат падает на землю и хватается за ногу. Его дальнейшая судьба неизвестна.