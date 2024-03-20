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20 марта, 10:39

Российский FPV-дрон поразил бойца ВСУ, расстрелявшего раненого товарища

В зоне проведения спецоперации удалось запечатлеть крайне характерную для ВСУ картину: украинский солдат решил избавиться от "обузы" в виде раненого товарища и тут же был наказан российским дроном. Всё происходит на фоне очередных уничтоженных немецких танков Leopard, поставленных противнику странами Запада.

На видео, опубликованном блогером Кириллом Фёдоровым, — то, как украинский военнослужащий из автомата стреляет в беспомощного, обессилевшего товарища, после чего пытается скрыться, но тут же попадает под удар российского FPV-дрона. Солдат падает на землю и хватается за ногу. Его дальнейшая судьба неизвестна.

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Напомним, сообщения о хладнокровных расстрелах в рядах ВСУ поступают не в первый раз. Так, 10 марта СМИ сообщили об аналогичном случае, произошедшем под Новомихайловкой (ДНР): там украинский офицер из пистолета убил раненого товарища.

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Матвей Константинов
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