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20 марта, 10:36

Захарова из МИД обвинила ЦЕРН в политизированности из-за отказа работать с РФ

В российском МИД сочли политизированным и неприемлемым решение Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратить совместную работу с российскими учёными. С критическим замечанием в адрес ЦЕРН выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге в среду, 20 марта.

"Мы считаем подобные действия политизированными и абсолютно неприемлемыми. Они в корне противоречат духу научного сотрудничества", — заявила представитель МИД.

А вот Россия, со слов Захаровой, остаётся открытой к взаимодействию со всеми, кто готов выстраивать равноправное и взаимоуважительное сотрудничество.

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Ранее сообщалось, что ЦЕРН с 30 ноября 2024 года прекратит сотрудничество с 500 связанными с Россией специалистами. Ожидается, что задачи на Большом адронном коллайдере в будущем возьмут на себя другие группы учёных.

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АГН "Москва" / Артур Новосильцев

Марина Калегина
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