Захарова из МИД обвинила ЦЕРН в политизированности из-за отказа работать с РФ

В российском МИД сочли политизированным и неприемлемым решение Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратить совместную работу с российскими учёными. С критическим замечанием в адрес ЦЕРН выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге в среду, 20 марта.

"Мы считаем подобные действия политизированными и абсолютно неприемлемыми. Они в корне противоречат духу научного сотрудничества", — заявила представитель МИД.

А вот Россия, со слов Захаровой, остаётся открытой к взаимодействию со всеми, кто готов выстраивать равноправное и взаимоуважительное сотрудничество.