Захарова из МИД обвинила ЦЕРН в политизированности из-за отказа работать с РФ
В российском МИД сочли политизированным и неприемлемым решение Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратить совместную работу с российскими учёными. С критическим замечанием в адрес ЦЕРН выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге в среду, 20 марта.
"Мы считаем подобные действия политизированными и абсолютно неприемлемыми. Они в корне противоречат духу научного сотрудничества", — заявила представитель МИД.
А вот Россия, со слов Захаровой, остаётся открытой к взаимодействию со всеми, кто готов выстраивать равноправное и взаимоуважительное сотрудничество.
Ранее сообщалось, что ЦЕРН с 30 ноября 2024 года прекратит сотрудничество с 500 связанными с Россией специалистами. Ожидается, что задачи на Большом адронном коллайдере в будущем возьмут на себя другие группы учёных.
АГН "Москва" / Артур Новосильцев