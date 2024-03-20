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20 марта, 13:03

Под Ростовом из-за аварии дорогу засыпало наполнителем для кошачьих туалетов

В Ростовской области на трассе перевернулась фура

В Ростовской области перевернулась фура. На видео из Сети — трасса между Батайском и региональным центром, засыпанная древесным наполнителем для кошачьих туалетов. В чём причина ДТП и есть ли пострадавшие, неизвестно, однако водители предупреждают в социальных сетях, что дорога очень скользкая.

В Ростовской области перевернулась фура. Видео © Telegram / "БАТАЙСК ГОРОД"

Есть и другие предположения по поводу того, что же всё-таки находилось в фуре. Например, некоторые пользователи считают, что она везла комбикорм. Судя по видео, большегруз опрокинулся на бок на эстакаде.

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Обложка ©

Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Матвей Константинов
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