Навруз-2024 — праздник Нового года и начала весны Навруз — начало нового года и весны у персо- и тюркоязычных народов. Когда отмечается этот праздник, какова его история и какие традиции он имеет, читайте в материале Life.ru. 20 марта, 17:00 Праздник, символизирующий новое начало и приход весны, есть в культуре многих восточных народов. Обложка © АГН "Москва" / Сергей Киселёв

В странах Востока, Центральной Азии и Закавказья празднуют Новый год по астрономическому солнечному календарю. Он известен под разными названиями: Навруз, Новруз, Нооруз, Невруз или Наурыз. Многие из этих стран находятся на территории СНГ.



Давайте же выясним, когда отпразднуют это событие в 2024 году, какова история праздника, а также почему на Навруз красят яйца.

Когда отмечается Навруз в 2024 году

Тюркские и персидские праздники отмечают по лунному календарю в соответствии с исламскими традициями, за исключением Навруза, который праздновали ещё до прихода ислама, отмечается он по солнечному календарю каждый год 21 марта, в том числе и в 2024-м.

История праздника

Жители Персидской империи, согласно некоторым источникам, начали отмечать Навруз в IV–V веках до нашей эры, во время правления династии Ахеменидов. Однако существует версия, что праздник появился ещё раньше, в VII–VIII веках до нашей эры.

Навруз, как и другие исламские праздники, упоминается в "Авесте" — главной священной книге зороастризма, одной из древнейших религий, основанной на учениях пророка Заратустры. По легенде, в этот день все жители Земли должны отмечать годовщину возникновения жизни на планете.

Также Навруз связан с мифологией: 21 марта, по солнечному календарю, прошли похороны героя Сиявуша, убитого Афрасиабом, что упоминается в "Авесте".

В этот день зороастрийцы также почитали духов усопших предков.

Навруз был также связан с почитанием огня, особенно на начальных этапах своего существования: последователи зороастризма, главной религии Ирана до прихода ислама, поклонялись ему.

Навруз — это древний праздник, который отмечался ещё в VII–VIII веках до нашей эры. Фото © АГН "Москва" / Сергей Киселёв

Традиции праздника Навруз

По традиции к персидскому Новому году люди начинают готовиться за несколько недель. В этот период необходимо погасить все долги, привести в порядок двор, дом и свои мысли, а также приготовить особые праздничные блюда.

Согласно ритуалу, праздничная еда должна содержать семь различных ингредиентов, названия которых начинаются на букву "С" персидского алфавита. Например, яблоко, чёрные семечки, маслины, уксус, чеснок и проросшее зерно.

Во время празднования Навруза обычно на стол ставят зеркало, свечи и крашеные яйца. Символическое значение свечи заключается в защите человека от злых сил огнём.

Проросшие ростки пшеницы, перевязанные красной лентой, являются одним из главных символов Навруза. Дома, сады и праздничные столы украшаются вазочками с этими ростками.

Почему на Навруз красят яйца?

В странах Востока, таких как Азербайджан, Иран и Таджикистан, на Навруз принято красить яйца, что может показаться необычным для жителей Запада, ведь эта традиция ассоциируется с Пасхой — христианским праздником.

Крашеные яйца — символ не только Пасхи, но и Навруза. Фото © АГН "Москва" / Сергей Киселёв

В Тегеране, например, можно увидеть огромные яйца, сделанные из картона и раскрашенные яркими цветами. Краска для яиц обычно делается при помощи натуральных красителей, таких как шелуха лука или свёкла. Зелёный цвет яиц символизирует пробуждение новой жизни. Ещё одна традиция, характерная как для Пасхи, так и для Навруза, — состязание по битью яиц. Повреждённое яйцо считается неудачным знаком на предстоящий год.

Где ещё празднуют Навруз?

Отмечают этот праздник во многих странах, например, в Азербайджане, там, что интересно, на стол кладут много сладостей, включая традиционные тюркские пахлаву и шакер-буру. Также его празднуют в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане, где, кстати, считается важным обмениваться приветственными словами: "С праздником Навруз!", а ещё в Иране, Афганистане, Туркмении, Албании, Киргизии и Турции.

Какие народы России празднуют Навруз?

Навруз — это традиционный праздник для более чем двадцати коренных народов России, которые говорят на тюркских, кавказских и иранских языках. Среди этих народов есть татары, башкиры, крымские татары, кумыки, лезгины, лакцы, агулы, рутульцы, цахуры, табасаранцы, карачаевцы, балкарцы, кабардинцы, черкесы, адыгейцы, чеченцы, ингуши, ногайцы, азербайджанцы, казахи, ставропольские и астраханские туркмены, тэты и другие.

Авторы Андрей Ананьев