В Каховке украинский дрон атаковал скорую, перевозившую младенца

В Каховке Херсонской области украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи, которая перевозила младенца. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

"19 марта в 21:36 украинский дрон целенаправленно атаковал автомобиль скорой медицинской помощи, который перевозил младенца, на подъезде к Каховской ЦРБ. У ребёнка отмечена высокая температура и признаки ОРВИ", — говорится в сообщении ведомства.

К счастью, ребёнок и медики от взрыва боеприпаса не пострадали. В итоге фельдшер на руках понесла малыша в больницу, где ему оказали необходимую помощь и выписали наутро. При этом реанимобиль после атаки ВСУ находится в нерабочем состоянии. В скором времени подстанция скорой помощи в Каховке получит автомобиль из другого медучреждения.

Машина скорой помощи получила повреждения в результате атаки ВСУ в Каховке. Фото © Telegram / Минздрав России