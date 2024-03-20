В Горловке беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на тушивших пожар спасателей, четверо пострадали

В Горловке, ДНР, украинский беспилотник сбросил взрывчатку на тушивших пожар спасателей, в результате чего пострадали четверо сотрудников МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"В Горловке огнеборцы тушили пожар из-за обстрела ВСУ. В это время с беспилотника повторно был сброшен взрывоопасный предмет. Личный состав успел спуститься в укрытие. Повреждены штабной автомобиль и автоцистерна", — говорится в сообщении ведомства.

Пожарная машина получила повреждения в результате атаки ВСУ в Горловке. Фото © Telegram / МЧС России