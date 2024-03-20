В Горловке беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на тушивших пожар спасателей, четверо пострадали
МЧС России: Четверо пожарных пострадали при атаке дрона ВСУ в Горловке
Пожарная машина получила повреждения в результате атаки ВСУ в Горловке. Обложка © Telegram / МЧС России
В Горловке, ДНР, украинский беспилотник сбросил взрывчатку на тушивших пожар спасателей, в результате чего пострадали четверо сотрудников МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"В Горловке огнеборцы тушили пожар из-за обстрела ВСУ. В это время с беспилотника повторно был сброшен взрывоопасный предмет. Личный состав успел спуститься в укрытие. Повреждены штабной автомобиль и автоцистерна", — говорится в сообщении ведомства.
Пожарная машина получила повреждения в результате атаки ВСУ в Горловке. Фото © Telegram / МЧС России
Как добавили в МЧС, когда угроза миновала, спасатели вернулись в подразделение. От госпитализации все четверо пострадавших решили отказаться.
До этого Life.ru сообщал, что ВСУ снова обстреляли Белгород. Согласно заявлению Минобороны России, силы ПВО сбили 13 снарядов чешской РСЗО Vampire над Белгородской областью. Из-за прилёта перекрыта часть улицы Макаренко. Официальной информации о жертвах или раненых пока нет, однако, по нашим данным, в результате сегодняшней атаки ВСУ на Белгород погиб один человек, ещё один пострадал.