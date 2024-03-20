В российском регионе чиновники "отменили" бабушек

В Чувашии семьям, в которых за детьми присматривают бабушки и дедушки, пригрозили штрафами. Как пишет "Коммерсант", отдел по опеке и попечительству администрации Чебоксар разослал письмо директорам школ с требованием предоставить сведения об учениках, которых воспитывают не родители, а более старшие родственники. Местные чиновники считают, что родители, "повесившие" воспитание отпрысков на стариков, нарушают закон и должны понести административную ответственность по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями своих обязанностей).

Такую трактовку закона в мэрии подкрепили тезисом, что бабушки и дедушки "не наделены правом представлять интересы ребёнка". Но позже Администрация Чебоксарского района в своём телеграм-канале поспешила успокоить чувашские семьи. По словам чиновников, "ни о каком лишении контактов с бабушками, дедушками или иными близкими родственниками не может быть и речи", а разосланное в школы письмо носит "рекомендательный характер" и якобы призвано "лишь напомнить о необходимости ответственного родительства".

На защиту семейных ценностей и преемственности поколений встала депутат Госдумы Ирина Филатова. Она направила запросы вице-премьеру Татьяне Голиковой, главе Чувашии Олегу Николаеву и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой с просьбой разобраться в ситуации с "отменой" бабушек в российском регионе.

"Трактовка ситуации нахождения ребёнка с близкими родственниками как оставление его в опасности — это циничное передёргивание норм законодательства о защите семьи", — приводит слова Филатовой "Российская газета".