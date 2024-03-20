Бунтующие фермеры оставили кучу навоза у дома родителей спикера Сейма Польши
Польские фермеры, которые продолжают протестовать против поставок дешёвого продовольствия с Украины, вывалили кучу навоза перед домом родителей спикера Сейма Шимона Холовни. Об этом он сам рассказал журналистам в среду, 20 марта.
Холовня призвал протестующих не использовать подобных хулиганских методов, даже если кто-то из них "взбешён и разочарован".
"Никто не должен никогда обижать ничьих родителей и переходить границу, за которой находится личная жизнь каждого из нас. Это путь в никуда", — заявил он.
Как рассказывал Life.ru, массовые акции протеста фермеров в Польше не утихают уже второй месяц. Скотоводы и земледельцы не довольны ввозом сельскохозяйственной продукции с Украины. Из-за протестов через границу не пропускают даже фуры с военной техникой, поставляемой Киеву Западом. А накануне протестующие отказались от компенсаций и призвали изменить регулирование рынка продовольствия Евросоюза.
ТАСС / EPA / LESZEK SZYMANSKI