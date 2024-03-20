Бунтующие фермеры оставили кучу навоза у дома родителей спикера Сейма Польши

Польские фермеры, которые продолжают протестовать против поставок дешёвого продовольствия с Украины, вывалили кучу навоза перед домом родителей спикера Сейма Шимона Холовни. Об этом он сам рассказал журналистам в среду, 20 марта.

Холовня призвал протестующих не использовать подобных хулиганских методов, даже если кто-то из них "взбешён и разочарован".

"Никто не должен никогда обижать ничьих родителей и переходить границу, за которой находится личная жизнь каждого из нас. Это путь в никуда", — заявил он.