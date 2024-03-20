В Москве состоялась презентация третьей книги бизнес-омбудсмена столицы Татьяны Минеевой "Как дружить с государством?" Модератором мероприятия стал известный писатель Александр Цыпкин, а гостями — депутаты Госдумы Евгений Попов, Сергей Морозов, Артём Метелев, председатель Российско-арабского делового совета, президент Общероссийской общественной организации "Женщины бизнеса" Татьяна Гвилава, а также лидеры бизнес-сообществ, ведущие адвокаты и даже певец Авраам Руссо.

В Москве презентовали книгу бизнес-омбудсмена Минеевой "Как дружить с государством?" Фото предоставлено Life.ru

В Москве презентовали книгу бизнес-омбудсмена Минеевой "Как дружить с государством?" Фото предоставлено Life.ru

В Москве презентовали книгу бизнес-омбудсмена Минеевой "Как дружить с государством?" Фото предоставлено Life.ru

В Москве презентовали книгу бизнес-омбудсмена Минеевой "Как дружить с государством?" Фото предоставлено Life.ru

Первый и второй одноимённые тома книги вышли в 2016-м и 2021 году. Первое издание стало сборником откровенных интервью предпринимателей, которые только пытались установить контакт с представителями власти, а во второй книге речь в большей мере шла про уроки, которые бизнес смог извлечь из пандемии.

"Третий том сделал акцент на бизнес-патриотизме: предпринимателях, которые живут и работают в родной стране, успешно справились с вызовами нового времени и каждый день в уверенном диалоге с властью меняют законы и реальность "под себя", — рассказала Минеева.

В Москве презентовали книгу бизнес-омбудсмена Минеевой "Как дружить с государством?" Фото предоставлено Life.ru

В Москве презентовали книгу бизнес-омбудсмена Минеевой "Как дружить с государством?" Фото предоставлено Life.ru

В ходе презентации дали слово и самим героям книги, которые рассказали, что в столице России при медиации бизнес-омбудсмена сегодня коммуницируют предприниматели и власть.

Гости встречи негласно окрестили новую книгу азбукой для тех, кто только начинает своё дело, и энциклопедией для тех, кто в бизнесе уже преуспел. Кроме того, собравшиеся сошлись в одном: данный повод собрать бизнес и власть в самом сердце Москвы — лучшая наглядная иллюстрация уже упомянутой дружбы с государством.