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20 марта, 15:34

Американист счёл важным для России после краха США увернуться от обломков

Политолог Васильев: России на фоне краха США нельзя терять бдительность

Процесс падения Америки не сможет остановить ни один из кандидатов в президенты США, а обломки геополитического гегемона ударят по всей планете. Такой прогноз озвучил в эфире "Царьграда" политолог-американист, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

По его словам, Москве как геополитическому сопернику Вашингтона важно осознавать риски и не терять бдительность. И в Кремле, судя по недавнему интервью президента Владимира Путина, это прекрасно понимают.

"Рушащаяся сверхдержава — это всегда довольно опасно. Надо понимать, что, когда гегемон начинает падать, он зачастую тащит вслед за собой и добрую половину планеты", указал Васильев.

Байден подвергся жёсткой критике после речи о "победоносном шествии Путина по Европе"
Байден подвергся жёсткой критике после речи о "победоносном шествии Путина по Европе"

Напомним, во время недавнего выступления перед Конгрессом США американский лидер Джо Байден заявил, что Украина в силах остановить Путина, но для этого Штатам необходимо снабжать её оружием. Он также повторил свою страшилку о том, что Москва не остановится на достигнутом в случае падения Киева, поэтому в интересах всего мира помешать российскому лидеру. Байдена после этой речи жёстко раскритиковали республиканцы.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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