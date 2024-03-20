Американист счёл важным для России после краха США увернуться от обломков

Процесс падения Америки не сможет остановить ни один из кандидатов в президенты США, а обломки геополитического гегемона ударят по всей планете. Такой прогноз озвучил в эфире "Царьграда" политолог-американист, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

По его словам, Москве как геополитическому сопернику Вашингтона важно осознавать риски и не терять бдительность. И в Кремле, судя по недавнему интервью президента Владимира Путина, это прекрасно понимают.

"Рушащаяся сверхдержава — это всегда довольно опасно. Надо понимать, что, когда гегемон начинает падать, он зачастую тащит вслед за собой и добрую половину планеты", — указал Васильев.