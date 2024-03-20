Суд ЕС отменил санкции против белорусского производителя шин "Белшина"

Суд Евросоюза (ЕС) отменил санкции против белорусской компании по производству автомобильных шин "Белшина", введённые в 2021 году. Решение об этом опубликовано на сайте инстанции.

"Суд постановил аннулировать решения Совета ЕС <…>, касающиеся запретительных мер в отношении Белоруссии за её содействие российской агрессии против Украины в тех разделах, которые имеют отношение к ОАО "Белшина". Суд обязал Совет ЕС оплатить все судебные издержки", — говорится в сообщении суда ЕС.

"Белшина" — один из крупнейших производителей шинной отрасли СНГ. Компания выпускает более 300 типоразмеров покрышек для легковых, грузовых автомобилей, а также для автобусов, тракторов, строительно-дорожных и прочих сельскохозяйственных машин. Впервые Совет ЕС ввёл санкции в отношении предприятия в декабре 2021 года под предлогом того, что "Белшина" якобы получила большой доход, из которого "извлекает выгоду белорусское государство". Годом позже против компании вновь ввели рестрикции из-за боевых действий на Украине.