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20 марта, 15:57

Рогов заявил, что российские войска вытеснили ВСУ из центра Работино

Российские войска вытеснили ВСУ из центральной части села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы — вместе с Россией", председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

"Наши войска вытеснили противника из центральной части села и продвинулись на север от центра", цитирует Рогова РИА "Новости".

По его словам, противник резко снизил использование тяжёлой боевой техники и кидает на убой пехоту, а также пытается компенсировать дефицит снарядов массовым применением ударных дронов.

Дрон снял на видео штурм Работина российскими мотострелками и заход пехоты на БМП
Дрон снял на видео штурм Работина российскими мотострелками и заход пехоты на БМП

Напомним, село Работино находится в Пологовском районе Запорожской области, в 20 километрах от города Токмака. В июне прошлого года оно оказалось в центре сражений после того, как ВСУ попытались продвинуться вперёд, бросая в бой бригады с западной подготовкой из стратегического резерва. В феврале 2024 года российские военные вошли в Работино.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Вишнякова
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