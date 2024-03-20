Рогов заявил, что российские войска вытеснили ВСУ из центра Работино

Российские войска вытеснили ВСУ из центральной части села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы — вместе с Россией", председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

"Наши войска вытеснили противника из центральной части села и продвинулись на север от центра", — цитирует Рогова РИА "Новости".

По его словам, противник резко снизил использование тяжёлой боевой техники и кидает на убой пехоту, а также пытается компенсировать дефицит снарядов массовым применением ударных дронов.