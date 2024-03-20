Россияне назвали места, где чаще всего сталкивались с хамским и грубым поведением

Более 90% россиян считают себя воспитанными людьми. При этом абсолютное большинство сталкивалось с хамством, чаще всего на автодорогах и в Интернете. Об этом пишет телеканал "360". Такие результаты были получены после исследования, которое провело социологическое агентство "Вебер", — проекта АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы".

Специалисты опросили в Интернете 1400 совершеннолетних жителей России. Большинство респондентов (89%) признались, что сталкивались с хамством. Под этим определением 83% россиян подразумевали игнорирование замечаний окружающих за неудобства, 63% — неуместные комментарии, навязчивое внимание и комплименты, 59% — прослушивание музыки и просмотр видео в общественных местах без наушников.

60% — сталкивались с хамством на дороге и в Интернете.

48% — в общественном транспорте и поликлиниках.

43% — опрошенных наткнулись на грубость в магазинах.

28% — участников исследования указали на улицу.

22% — респондентов заявили о грубом поведении на рынках.

Воспитанными считают себя 92% опрошенных. Место в общественном транспорте уступали 83% респондентов, причём только 3% — после просьбы. 73% участников исследования не позволяют себе проходить без очереди, столько же даже в спешке не прерывали разговор. Ещё 65% признались, что иногда вели себя раздражённо в общественном месте, 32% заявили, что никогда себе такого не позволяли.