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20 марта, 17:16

Ещё больше первого: В доме в Киргизии нашли второй за день подземный тоннель до Узбекистана

МВД Киргизии: На границе с Узбекистаном найден 350-метровый тоннель с освещением

В одном из жилых домов Киргизии правоохранители обнаружили подземный 350-метровый тоннель, ведущий в Узбекистан. Его вырыли на глубине 12,5 метра рядом с границей двух стран. Вход в подземелье нашли в доме 41-летнего жителя села Бек-Абад (Сузакский район Джалал-Абадской области).

На границе Киргизии и Узбекистана найден 350-метровый тоннель с освещением. Видео © Telegram / МВД Киргизии

"20 марта были получены оперативные данные о подземном тоннеле, ведущем на территорию Узбекистана в селе Бек-Абад. <...> Во дворе была насыпана куча гравия. В комнате установлена специальная пластиковая дверь, которая ведёт в тоннель", — отметили в МВД Киргизии.

На видео, которое ведомство опубликовало в телеграм-канале, заметно, что внутри есть освещение. Высота потолков, как уточнили правоохранители, 2,2 метра. Через тоннель переправляли людей и контрабанду.

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Это уже второй за день найденный подземный тоннель, ведущий из Киргизии в Узбекистан. Ранее Life.ru писал, что в том же населённом пункте правоохранители обнаружили другой незаконный маршрут протяжённостью 130 метров. Тоннель также использовался для контрабанды.

Обложка ©

Unsplash / Caseen Kyle Registos

Никита Осипов
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