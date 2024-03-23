Час Земли, День Метеоролога, Василиса — вешней воды указательница: Праздники и приметы 23 марта Государственных праздников 23 марта в России не отмечается. Выключаем свет в Час Земли, поздравляем работников гидрометеорологической службы России и осушаем дачные участки в День Василисы. 22 марта, 21:00 Какие праздники отмечаются 23 марта, и кто такая Василиса — вешней воды указательница. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Час Земли

Дата в 2024 году: 23 марта, суббота.

Международный праздник.

Точное время проведения Часа Земли в 2024 году — 23 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени.

Час Земли (Earth Hour) — глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы, которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. Это делается для того, чтобы привлечь максимально широкое внимание мирового сообщества к проблеме изменения климата на Земле и решению экологических проблем.

Празднование Часа Земли в Москве. Фото © АГН "Москва" / Софья Сандурская

В Москве в это время отключают подсветку здание МГУ на Воробьевых горах, спорткомплекса «Лужники», Шаболовской телебашни, президиума РАН — всего более 75 объектов. А в Санкт-Петербурге в темноту на час погружаются мосты, Зимний дворец и Дворцовая площадь, Петропавловская крепость.

День работников гидрометеорологической службы РФ

Дата в 2024 году: 23 марта, суббота.

Другое название: День Метеоролога.

Профессиональный праздник.

Специалисты гидрометеорологической службы России отмечают свой профессиональный праздник ежегодно 23 марта. Событие было учреждено Указом Президента Российской Федерации № 812 «О Дне работников гидрометеорологической службы» от 19 мая 2008 года и приурочено ко Всемирному дню метеорологии.

Метеорологические прогнозы имеют большое значение для народного хозяйства. Так, анализ данных о предотвращенном ущербе показывает, что предсказания российских метеорологов позволяют уменьшить возможные экономические потери в среднем на 40%.

Василиса — вешней воды указательница

Дата в 2024 году: 23 марта, суббота.

Другие названия: День Василисы; Василиса Коринфская; День мучеников Коринфа.

Церковное название: Мучеников Кодрата, и иже с ним.

Значение: Почтение памяти Коринфских мучеников.

Народный праздник Василиса – вешней воды указательница отмечается 23 марта (по старому стилю – 10 марта). В этот день православная церковь чтит память всех Коринфских мучеников (мужчин и женщин).

Икона Василисы Коринфской. Фото © Azbyka.ru

Во времена гонений на христиан в III веке в город Коринф прибыл военачальник Иасон. В его задачу входило уничтожение всех приверженцев христианства. Военачальнику донесли, что в окрестностях города в пустыне обитает отшельник Кодрат, и к нему приходит множество людей послушать его наставления. Среди них была и 9-летняя Василиса. Всех арестовали и доставили на суд.

Ни Кондрат, ни его последователи не захотели отречься от Христа, за что были подвергнуты жестоким пыткам. Затем Иасон приказал бросить христиан на съедение диким зверям, но звери даже не подошли к людям. Тогда всех мучеников обезглавили.

Русская народная традиция выбрала из их числа мученицу Василису и посвятила ей 23 марта. Святую почитают как повелительницу вешних вод. Считается, что она наделяет весенние ручьи памятью и способностью видеть тайное. Ей молятся, чтобы вода не подтопила дома, погреба и другие постройки. Если все-таки вода проникает внутрь, считают, что это наказание за совершенные в прошедшем году грехи.

Наши предки в этот день старались вовремя вырыть канавки для отвода воды от дома и двора. Ну а в наше время дачникам самое время съездить на свои участки и позаботиться об их осушении.

Природные приметы на 23 марта:

Если в этот день задувает холодный ветер, то погода еще долго будет зимней.

Вешние воды в реку потекли – к хорошему улову плотвы.

Если уже прилетели журавли, значит, весна будет теплой.

Скворцы вернулись – снег скоро сойдет.

Если прилетели ласточки, то через две недели начнется разлив рек.

Жаворонок в небе кружит - скоро появится первая трава.

Если 23 марта прилетели ласточки, то через две недели начнется разлив рек. Фото © Freepik

Именины 23 марта отмечают:

Ян

Павел

Михаил

Марк

Леонид

Иван

Егор

Дмитрий

Денис

Георгий

Виктор

Ника

Галина

Василиса

Анастасия

Авторы Андрей Соколов